Var glad – Gå till angrepp!

Text av Eva Schmitz | Bang 1/2019

1970-talets nya kvinnorörelse mobiliserade sig genom möten, lokalgrupper och studiecirklar. Med aktioner, debattkvällar, demonstrationer, strejker och Sveriges hittills enda fabriksockupation kämpade de för kvinnors rättigheter. I senaste numret av Bang skriver forskaren Eva Schmitz om 1970-talets kvinnorörelse.

Nedan kan du läsa ett utdrag från texten Var glad – Gå till angrepp. Vill du läsa mer finns hela texten i Bang nr 1/2019!

Gör motstånd – gråt inte!

Var glad – gå till angrepp!

Kvinnor!

Känner du dig utnyttjad eller isolerad?

Vill du göra något åt det?

Vill du arbeta för – flera daghem, bättre villkor på arbetsplatsen, fri abort? Vill du vara med i kampen för ett socialistiskt samhälle?

Kom till Grupp 8:s INFORMATIONSMÖTE, torsdagen 11 juni.

GRUPP 8

Texten kommer från ett flygblad som spreds av medlemmarna i Grupp 8 försommaren 1970 utanför typiska kvinnoarbetsplatser – som varuhusen EPA, Tempo och Åhléns samt chokladfabriken Marabou – inför bildandet av en ny kvinnorörelse. Den nya kvinnorörelsen som steg fram i slutet av 1960-talet och blomstrade under 1970-talet kan beskrivas som en rörelse som var oförsonlig i sin opposition mot alla former av förtryck. Den var radikal i sin kritik av de sociala krafter som upprätthöll dessa orättvisor och under en period blev den en mäktig kraft i att försöka få slut på förtrycket.

Kvinnoupproret spred sig från storstäder till mindre orter, från norr till söder, från universitetsstäder till bruksorter. Under hela 1970-talet organiserade sig kvinnor som var mitt i sin utbildning, kvinnor som arbetade inom den expanderande offentliga sektorn och kvinnor som arbetade i såväl mans som i typiska kvinnoindustrier (även om den senare gruppen utgjorde en minoritet i rörelsen).

Kvinnorörelsen som viktig politisk kraft möjliggjordes av kvinnoaktivisternas kreativa och aktiva engagemang och mobiliseringsförmåga. Det blev möjligt genom den kollektiva tillhörighet som byggdes upp i kvinnogruppens bas- och lokalgrupp, där kvinnor började uppleva en känsla av makt som inspirerade till politisk handling. Det främsta syftet med rörelsen var att skapa en medvetenhet om kvinnoförtrycket och få kvinnor att börja organisera sig i kamp för förändring av genusrelationerna i samhället. Kvinnoaktivister drev en kvinnopolitik som utgick både från egna erfarenheter av olika former av förtryck och från en politik som svarade till majoriteten av kvinnors intressen och behov. Denna politik fördes genom olika aktioner och demonstrationer under hela 1970-talet, som indirekt ledde till att kvinnorörelsens idéer och krav spreds långt bortom dess egna medlemmar och sympatisörer.

Bakgrund

Hur en rörelse bildas kan förstås utifrån en samtida ekonomisk, social och politisk kontext men också utifrån de motsägelsefulla situationer människor lever under. Historiskt har rörelser ofta uppstått som svar på andra rörelser. Perioden efter andra världskriget kännetecknades av en omfattande antikolonial kamp och befrielsekamp i åtskilliga länder i Asien, Afrika och Centralamerika. Under 1960-talet utvecklades medborgarrättsrörelsen i USA till en massrörelse i kampen mot rasism och för afroamerikaners rättigheter. Antikrigsrörelsen mot USA:s krig i Vietnam organiserade och mobiliserade miljontals, framför allt unga, människor runt om i världen. Den begynnande radikaliseringen påverkade också kvinnor att börja göra uppror mot årtusenden av förtryck, och en början till organisering mot kvinnoförtryckets alla former skedde.



På vissa orter räckte det att en enskild kvinna satte upp en lapp på ortens bibliotek eller Domus med rubriken:

”Ska vi bilda en kvinnogrupp?”

Hela texten om kvinnorörelsens bakgrund, 70-talets kvinnokamp och bildandet av Grupp 8 finns i senaste numret av Bang. Där kan du lära dig mer om, och inspireras av, de demonstrationer, aktioner och/eller debattkvällar som kvinnogrupperna genomförde. Visste du till exempel att den enda fabriksockupationen som gjorts hittills i Sverige genomfördes av Eisersömmerskor Sollefteå?



Läs mer i Bang 1/2019 med tema Kvinnorörelsen! Nya numret är hemma hos prenumeranter och finns ute i butik!

Stöd feministisk och antirasistisk journalistik genom att swisha till och/eller prenumerera på Bang!