SWISHA BANG!

Text av Redaktionen

Missade du senaste numret av Bang? Nu kan du swisha hem en årsprenumeration megasnabbt!

Sen på bollen? Missade du senaste numret av Bang? Sörj no more. Nu kan du megasnabbt klicka hem en årsprenumeration av Bang genom att swisha in betalningen direkt! Så här gör du:

1. Swisha 295 kr till 123 640 87 69.

2. Skriv in din e-postadress i Swish-meddelandefältet. OBS! Viktigt.

3. Sen får du kvittot på mejlen. Besvara mejlet med ditt namn och fullständig adress.

4. Sen är det bara att vänta in senaste numret av Bang – med tema Falska profeter – som snart kommer hem till dig!