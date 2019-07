Sommarkampanj! Sista chansen att få en tygkasse!

Text av Redaktionen

Bangs sommarkampanj är tillbaka - teckna prenumeration och få en tygkasse!

Sista chansen att få den populära, spektakulära och extraordinära Bangkassen! Teckna en prenumeration på Sveriges största feministiska och antirasistiska tidning.

Dela upp din betalning och kör på endast 29 kronor i månaden för 8 nummer eller 80 kronor per kvartal. För en ordinarie årsprenumeration är det 349 kronor som gäller och 295 kronor för reducerad årsprenumeration (gäller för studenter, pensionärer, sjukskrivna, arbetssökande, personer under 25 år, m.fl.). Vill du stötta Bang lite extra extra kan du teckna en solidaritetsprenumeration för 495 kr per år.

Sommarkampanjen gäller fram till 31 augusti och vi har bara 100 kassar kvar. Tygkassarna är 100% ekologiska och fairtrade, så både snygga, schyssta och miljövänliga. De finns i rosa och svart tryck – du väljer!

Fyll i Sommar i kampanjrutan, skriv vilken färg du vill ha och götta dig i solen, dansa i regnet eller chilla i skuggan så kommer kassen snart till dig.

I år gör vi motstånd tillsammans!