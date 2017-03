Senait och Rahma fixar Bangfesten 11 mars!

Text av Angelina Rodriguez Karlsson

Lördagen den 11 mars anordnar Bang den officiella efterfesten till Internationella kvinnodagen med temat "self care" på Kraken i Stockholm.

Senait Tesfai och Rahma Omar arrangerar eventet och ska själva bjuda på skön musik kvällen till ära! Rahma har tidigare jobbat med Botkyrka Internationella Bokmässa och är grundare av Black Coffee. Senait är med i Wavy Tracks samt är med och driver Cherish Label. Hon jobbar nu på kulturföreningen Podium. Här berättar de om planerna för Bangfesten den 11 mars. Läs mer om festen och köp biljett här!

Vilka är ni?

– Vi är personer med bakgrund främst inom kultur och kommunikation, men även inom klubbranschen. Vi spelar, arrangerar och – självklart – festar ute.

Den 11 mars ska Bang hylla Internationella kvinnodagen med officiell efterfest på Kraken i Stockholm. Vad har ni för planer för festen?

– Vi har försökt att göra en fest som underhåller men som samtidigt inte kräver så mycket av en, om man inte vill. Vi har bjudit in Hip Hop Karaoke som värmer upp kvällen där alla som vill får köra en låt. Vi har två av Stockholms finest som ska dj:a – Wasima (Sveriges snyggaste stil) och Emilie Roslund (som har Sveriges roligaste snapchat). Och AmberValent spelar live! Sist men inte minst har vi en hemlig artist, som typ är det största i Sverige just nu.

Temat för festen är ”self care” – hur tänker ni kring det?

– Vi tror på “self care” som en feministisk och kostnadsfri handling. Att man är snäll mot sin kropp och låter den vila när det behövs, och att omringa sig av trygga sammanhang och med folk en älskar. Och främst av allt, se till att man även har egentid.

Vad kan man göra för att ta hand om sig själv i dessa politiskt sjuka tider?

– Vi säger: Ta på dig en sheetmask och se på valfri Shonda Rhimes-serie. Umgås med personer du tycker om och som inte tar för mycket av din energi.

Vad är ni mest peppade på inför Bangfesten?

– Vi ska ju spela också, haha, får man vara mest peppade på det? Vi är också extremt peppade på att befinna oss i ett sammanhang med såna inspirerande individer och hoppas på att tillfället är precis som Solange sjunger: An ode to self care.

Hur tänker ni kring fest och arrangemang som politiskt verktyg?

– Men alla dessa förväntningar och roller som man ska upprätthålla i samhället, can a girl live? Skoja! Vi tror på att varva med sådant som är kul, som att dansa, samtidigt som man är en aktivist.