Rymdexperten och Oraklet Assi Süer har svarat på era frågor!

I senaste numret Arbetslinjen är rymdexperten Assi Süer Bangs Orakel! Hon lär oss om björndjuret, berättar om kvinnliga rymdförebilder och konstaterar att det förmodligen finns sexism även i rymden (typiskt också, reds anm).

Rymdingenjören Assi Süer har haft ett stort intresse för rymden sedan barnsben. Assi har bland annat drivit Astrobloggen under tio år och varit månexpert för SVT:s ”Hjärnkontoret”. Hon driver nu Swedish Space Agency, som fokuserar på förnybar energi integrerat med rymdteknik.

■ Hur stort är björndjuret egentligen? /Amie från Raseriet

Assi: Cirka en millimeter. Jättesött är det också!

■ Uppföljningsfråga från redaktionen: Vad är björndjuret, och vad har det med rymden att göra?



Assi: Björndjuret är känt för att kunna leva i extrema förhållanden och även kunna livnära sig på allt möjligt som vanliga djur hade dött av (farliga ämnen i heta källor är ett exempel). De kan även klara sig utan föda under långa perioder, vilket gör dessa små mikro­organismer till några av de mest tuffa på jorden. Lite som jordens utomjordingar, hur konstigt det än låter. Man brukar ta björndjuret som ett exempel när det kommer till ämnet liv i rymden. Om den här lilla organismen kan leva i veckor i rymden – där det finns väldigt mycket strålning, ingen föda, inget syre – så kan det kanske finnas liknande djur på en annan himlakropp. Enceladus, vilket är en av Saturnus månar, med ett hav under ytan, är ett av mina favoritexempel. Kanske finns det björndjur under Enceladus isiga yta?

■ Om det skulle finnas andra tänkande varelser där ute, hur tror du att deras samhällen ser ut? /Ellie

Assi: Allt beror på vilken typ av planet det är och hur gammal den är (åldern säger hur långt varelserna på planeten har utvecklats). När jag säger ”vilken typ” menar jag, är den jordlik (lik vår planet)? Låt oss anta att den är jordlik och lika gammal som vår planet, då tror jag att det hade varit exakt som det är här idag. Och hur ser samhällena ut om det inte är en jordlik planet? Ingen vet, för kanske finns det varelser där ute som lever på en planet med helt andra förhållanden än vad vi har här.

Då menar jag väderfenomen, atmos­färens komposition och allt annat som påverkar en levande organism (både dess utseende och beteende). Kanske har deras hjärnor utvecklats på ett speciellt sätt som får dem att tänka eller bete sig annorlunda (bättre eller sämre). Detta tror jag självklart på. Låt oss se det hela ur ett annat perspektiv. Om man tittar på alla djur här på vår planet så ser man en del likheter mellan deras beteenden och våra (vi är snäppet värre måste jag lägga till); de har en eller flera ledare, de tar hand om varandra och så vidare. Jag tror att det är något universellt med det, att man föds med vänlighet och empati men att detta ändras med tiden. Därför tror jag att utomjordiska varelsers samhällen hade liknat våra, till stor del i alla fall. (Hoppas att det inte blev ett invecklat svar nu.)

■ Och tror du de brottas med samma samhällsproblem och förtryck som oss? Helt enkelt: Finns det sexism i rymden? /Ellie

Assi: Det här är nog en av de svåraste frågorna som någon har ställt mig. Om du menar på andra plane­ter så har jag bara en sak att säga: Finns det här på jorden så finns det säkert där ute också. Hoppas att jag har fel!

■ Vilken science fiction-film (eller bok/serie eller annat verk) tycker du är mest vetenskapligt korrekt när det gäller skildringen av rymdfenomen och astronomer? /Dr Arroway

Assi: Jag måste nog säga The Martian. Filmteamet hade flera vetenskapsmän som hjälpte till och det märktes.

■ Har du några kvinnliga förebilder i rymden (kan vara verkliga eller fiktiva personer)?

Assi: Det här har jag faktiskt tänkt på ofta och om jag ska vara helt ärlig så har jag nästan bara manliga förebilder (kanske för att det finns fler män än kvinnor i rymdbranschen). För mig spelar det ingen roll vilket kön personen har, om det finns män som inspirerar kvinnor så är det jättebra! Det hände mig i alla fall. Sen så är det själv­klart viktigt att det finns kvinnliga före­bilder, många unga tjejer behöver det! Nu till frågan då, jag ser kvinnorna som var med från början och utveck­lade NASA som förebilder, Katherine Johnson är ett exempel! Jag kan inte förstå hur hon (och alla andra) kunde räkna ut banor och annat utan dagens teknologi. Beundransvärt!

■ Det här kanske är en jättedum fråga, men jag har länge undrat hur mens skulle funka i rymden? Jag menar på ställen där det inte finns någon gravitation, till exempel på ett rymdskepp? /Space PMS

Assi: Heheh, det är lugnt. Allt fungerar precis som det gör här på jorden även om kroppen utsätts för tyngdlöshet. Tycker att det är något av det häftigaste som finns faktiskt, att hjärtat slår och blodet pumpas i kropp­en utan några problem! En astronaut kan välja vilket skydd hon ska använda, men jag har läst att de flesta väljer att ta hormonpiller (en av tre metoder) som pausar cykeln om de är i rymden under en längre period. Detta så att man minskar på avfallet. Ju minde avfall i rymden, desto bättre. Det är därför de tar vara på allt, de filtrerar till och med urinen så att astronauterna kan dricka det. Allt är som ett kretslopp i rymden. Sök ”Wringing out a Water Soaked Washcloth in Space”. Det kanske ger dig en bild av hur det kan sluta om man väljer att inte använda ett skydd eller pausa cykeln.

■ Tror du att vi kommer kolonisera andra planeter inom vår livstid? Vilken planet är det mest troligt att det blir, Mars eller någon annan? Om du får chansen, kommer du färdas ut i rymden? /Stjärnskådare

Assi: Jag tror att vi kommer att kolonisera andra planeter och det kommer garanterat bli Mars, även om jag hade gissat på månen innan SpaceX gick ut med sina planer. SpaceX satsar på att skicka människor till Mars inom tio år! Jag hade tackat ja, utan att tveka en millisekund. Jag hade till och med rest till Mars om jag hade fått det. En enkelresa dit, vilket är det som SpaceX planerar. Jag hade ställt upp ändå!

■ Vilken sida står du på i Pluto-diskussionen, planet eller inte planet? /Team Planet Pluto

Assi: Jag ser Pluto som en planet! (Förlåt, alla astronomer där ute.)



