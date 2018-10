Rädda Bang!

Text av Redaktionen

Vi behöver ditt stöd! För att vi ska hålla oss flytande behöver vi få in minst 800 nya läsare eller samla in 200 000 kr.

Nu mer än någonsin är det viktigt att stötta feministisk och antirasistisk journalistik!

En prenumeration på Bang är mycket mer än bara en tidning i brevlådan fyra gånger om året. Det är ett ställningstagande, en tydlig signal om att du stöttar och är en del av en feministisk och antirasistisk rörelse. Om du redan är en del av Bangrörelsen som prenumerant, kanske du har en vän som också skulle vilja prenumerera? Kan och vill du lite bidra mer? Tipsa ditt jobb/skola eller en organisation du känner till att teckna en organisationsprenumeration eller swisha en slant!

Gör så här:

■ Swisha en valfri summa till 123 640 87 69 och skriv ‘Rädda Bang’ i meddelandefältet. Kopiera/länka till swishnummer här

■ Teckna en prenumeration

■ Tipsa ditt jobb/skola/bibliotek/fritidsgård eller en organisation att teckna en organisationsprenumeration

■ Tipsa en vän, bekant, familjemedlem eller kollega att prenumerera/swisha

■ Ladda ner gif , mp4 eller bild för att dela och sprida med hashtag #RäddaBang

Vi står nu inför ett osäkert samhällspolitiskt läge där medier som skriver om feminism och antirasism tvingas läggas ner och högerextrema “alternativa” medier fortsätter att växa. Vi som står för människors lika värde oavsett kön, ursprung, religion, klass, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet och hudfärg kommer behöva mobilisera oss under de kommande åren. Där vill vi fortsätta vara en inspirationskälla och drivkraft.

Bang är inte bara en tidskrift. Tillsammans med er läsare är vi också en rörelse som stöttar viktiga initiativ som jobbar för mångfald och mänskliga rättigheter. Under 2017 och 2018 har vi bland annat sponsrat finalen av Ortens Bästa Poet med en insamling på 60 000 kr. Vi har bjudit in Ingen människa är illegal och RFSL Newcomers Youth att delta på Bangfesten för att samla in pengar till sina verksamheter och erbjudit flera organisationer gratis annonsplats. Vi har deltagit i Pride-evenemang, samlat in pengar till Musikhjälpen och mycket mer. Det är vad du stöttar när du prenumererar på Bang!

Vi må stå inför en tuff tid, men för varje reaktion finns det en motreaktion. När vi har sörjt klart är det dags för oss att organisera oss. Vi slutar inte kämpa!

Bakgrund:

Bang startades 1991 av studenter vid Stockholms universitet och har sedan dess tagit en självklar plats i tidningshyllor och hemma hos feminister i hela Sverige. Vi har sedan start varit en ideell organisation där intäkterna går oavkortat till verksamheten. Bang finansieras genom prenumerationsintäkter och kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet. Under de 27 åren som Bang har funnits har vi alltid varit en liten redaktion med som mest fyra anställda och som minst två anställda. Styrelsen, som är arbetsgivare och ytterst ansvariga, har arbetat på ideell basis. Detta innebär tillsammans med den ansträngda ekonomin och den höga arbetsbelastningen, som är vanlig i den ideella sektorn, att hela organisationen är väldigt sårbar.

Under 2017 hade Bang arbetsmiljöproblem och en särskilt ansträngd period som ledde till ett uppehåll på sex månader där inget nummer kom ut. I kölvattnet av det tappade Bang läsare och annonsintäkter uteblev. Samtidigt minskade intäkterna och omkostnaderna för att ge ut tidskriften ökade. Det har gjort att vi i år har ett underskott och behöver samla in 200 000 kronor för att kunna fortsätta ge ut tidskriften. Bang har en ny styrelse, har gjort ett omtag med arbetsmiljöarbete och nya tjänster för en hållbar produktion. Vi vill fortsätta ge er Bang och behöver därför er hjälp nu!

Stöd feministisk och antirasistisk journalistik genom att prenumerera på Bang!