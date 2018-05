Jorden har dödlig feber

Text av Josefin Wangel & Ulrika Gunnarsson-Östling | Illustration av Marja Nyberg | Bang 1/2018

Möt forskarna bakom den episka faktatexten om klimatförstöring från årets första nummer Livspusslet. Vi ställde denna enkla fråga till dem: Är det kört för mänskligheten och planeten?

Jorden är bortom räddning så länge nykolonialismen och nationalisterna dribblar med definitioner av miljökvoter för att undslippa ansvar. Vi måste agera globalt politiskt om vi ska ha en chans att stoppa förödelsen. Det är bråttom nu, konstaterar forskarna Josefin Wangel och Ulrika Gunnarsson-Östling.

Josefin Wangel

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inom hållbar stadsutveckling och ekofeminism.

Är det kört för mänskligheten och planeten?

– Vissa dagar är jag övertygad om att vi som mänsklighet kommer att lyckas ställa om samhället i tid för att undgå de värsta klimatscenarierna och att detta kommer att göras på ett sätt som även leder till en mer socialt hållbar och rättvis värld. Andra dagar är jag mer svartsynt. Men jag försöker balansera de där två sidorna, för att, som Donna Haraway (feministisk vetenskapshistoriker, reds. anm.) har uttryckt det, ”stay with the trouble” och inte låta mig förföras av varken utopiskt eller apokalyptiskt dagdrömmeri.

Ulrika Gunnarsson-Östling

Forskare och avdelningschef vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, inom hållbarhet, miljövetenskap och teknik med feministiskt fokus.

Är det kört för mänskligheten och planeten?

– Nej, men vi kommer behöva anpassa oss till ett förändrat klimat! Och det här förändrade klimatet känns väldigt skrämmande vissa dagar, men vi kan fortfarande, som vi skriver i vår text, undvika de värsta klimatscenarierna. Jag citerar en favorit, Frigga Haug (sociolog och psykolog, reds. anm.) har sagt: ”Without the hope that the world can be changed and without being able to place oneself in a movement for change, it is difficult to live; at most it is merely possible to survive” – angående behovet av feministiska utopier. På samma sätt behöver vi framtidsbilder av hur vi kan både minska våra klimatutsläpp och anpassa oss till de förändringar som ändå kommer ske.

Den här texten publicerades i Bang 1/2018 med tema Livspusslet.

