Hej Bianca!

Aktuellt | HEJ FEMINIST VALSPECIAL

Först ut i Hej feminist valspecial är skådespelaren Bianca Kronlöf. Läs om varför hon vill utse en bullshitminister och hur hon som nybliven svensk medborgare känner inför att rösta i riksdagsvalet för första gången.

Vad är ditt första politiska minne?

Mina föräldrar skulle rösta i ett presidentval jag var typ fem, vi åkte till ambassaden och var tvungna att köa skitlänge. Allt var tråkigt och av någon konstig anledning var det jättekallt. Men så sa min mamma att jag fick följa med i båset och kolla på världens hemligaste grej. Jag skulle få se vad hon röstade på. Jag kände mig som Stazi. Jag kommer fortfarande ihåg hur allt såg ut inne i det där båset.

Vilken valfråga är sjukt tröttsam?

Jag måste bara börja med att säga en sak: Jag har aldrig röstat i ett riksdagsval förut (skräck-films-ljud) eftersom jag inte varit svensk medborgare. Men nu jävlar, shit is going down! Så jag tycker egentligen inte att någon fråga är tröttsam, så länge den känns som att den pratar faktiskt bryr sig. Jag bestämde mig för att bli medborgare för att jag får panik av att tänka på allt som händer i Sverige, så en lugn politiker är det sista jag behöver. Jag behöver någon som är förbannad.

Om du fick utse valfri ministerpost. Vilken skulle det vara och vem skulle få den?

Jag skulle (utan ironi) utse en bullshit-minister. Och det skulle vara Alexandra Pascalidou. Hennes jobb skulle vara att sitta bredvid alla debatter och så fort hon misstänkte bullshit så trycker hon på en gigantisk bullshit -knapp. Då avbryts debatten och politikern som talat måste genast redogöra för vad hen påstått, var dessa siffror är hämtade ifrån och hur de inhämtats.

Beskriv det bästa som kan hända efter valet med fem ord.

1. Inga

2. Rasister

3. I

4 .Vår

5. Riksdag

Vad med valet gör dig arg?

När det pratas om välfärd men inte pratas om dom som jobbar med välfärdsyrken. Som om dom två inte har med varandra att göra, då blir jag riktigt jävla lack. Så med andra ord: jag är lack nästan hela tiden.

Vad är din hjärtefråga?

Skitsvår fråga, jag tänker så mycket att allt hänger ihop… Okej, jag gör ett försök: situationen för papperslösa, arbetsvillkoren inom alla kvinnodominerade yrken, att vår utrikespolitik ska vara genomsyras av normkritik… sånna småsaker.

Vilken fråga vill du ska finnas med i partiledardebatterna?

Vad ska vi göra med allt systematiskt våld (på alla nivåer) som accepteras i Sverige? (Kvinnor dör i sina hem. Människor i andra länder sliter ut sina kroppar för att vi ska ha billiga kläder. Osv)

Vad vill du ge extra pepp?

Allt fokus som läggs på första gångsväljare. Då känns det alltid som att det faktiskt finns en känsla av att politiker och media själva tror att en förändring är möjlig och att politik är kul och nödvändigt.

Tre saker du inte klarar dig utan under denna period?

1 twitter, älskar när arga personer lägger upp artiklar.

2 P3. Jag prövade dagstidning, det gick inte alls bra. Jag upplevde den stressen som 65-åringar har när de beskriver Facebook.

3 Min kompis Elin, hon får alltid reda på allt innan mig och förklarar allt på ett bra sätt.

Hur soundtrackar du dig fram till valdagen?

Svensk hiphop. Tack, fy fan vad jag älskar det!

Vad händer efter den 14:e september om du får bestämma?

Att vara hbtq-person och kvinna ska vara en anledning att få uppehållstillstånd.