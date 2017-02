Feministiska horoskop: Vem i hela världen ska man lita på?

Text av Maria Kiara | Bang 4/2016 | Tema Staten

Vad säger stjärnorna inför ledighet och helger? Läs Bangs feministiska horoskop, skapade av vår astrolog Maria Kiara. De finns i vanliga fall enbart i papperstidningen, men som julklapp till er publicerar vi dem nu exklusivt på webben!

Högtider kan vara tuffa. Familj, förväntningar, gamla mönster, många viljor. Det nya kalenderåret börjar i januari. Det astrologiska nyåret äger rum i mars. Varje dag, i varje stund, slutar någonting, och något annat följer i dess ställe. Vill vi fortsätta det vi har påbörjat med ny kraft, eller vill vi avsluta och starta om helt från början? Vad vill du? Det är några av de viktigaste frågorna att ställa medan 2016 packar ihop och tackar för den här tiden. Samtidigt går Merkurius i början av december till mitten av januari in i en retrograd, vilket innebär svårigheter i allt vad kommunikation heter. Att ihärdigt kämpa med någon som inte riktigt verkar vilja lyssna, gärna missförstår och vägrar förändras, är det energi riktad i rätt riktning? Vem sätter vi vår tilltro till? Vem förväntar vi oss ska lösa problem eller ge oss saker? Mamma? Pappa? Jultomten? Staten? Har de lyckats ge oss det vi behöver tidigare? Eller bör en del av den energin kanske läggas på att förändra ditt egna liv? Och genom det ge dig själv en gosig present i form av ny luft, nya öppningar och idéer. Skytten 22/11 – 21/12 Du är van vid att livet ger dig presenter. Det är någonting du tänker dig att alla är. Men att tona ner optimismen några grader i mötet med andra, kanske mindre lyckligt lottade, gör stor skillnad. Du kan möta dem där de är utan att förlora dig själv. Ju mer du ger desto mer får du tillbaka. Så dela dina gåvor, och du får tusenfalt tillbaka. Men dela dem med glädjen i att ge, inte med förväntan om återbetalning.

Stenbocken

22/12 – 19/1

Du är zodiakens badass. Beskrivningar av dig som tråkig, känslokall och enbart karriärinriktad är så ytliga att de blir inkorrekta. Få har ditt djup och parallella förmåga att bestiga de högsta höjderna. Den enda som begränsar dig är du. Du behöver inte kontrollera känslorna som stormar djupt inom dig, du behöver bara skapa nya strukturer som är tillräckligt starka för att kunna hålla all din styrka. De kan ge dig en trygghet i dig själv, som inte är beroende av yttre omständigheter.

Vattumannen

20/1 – 18/2

Du har gåvan av vida perspektiv. Med den kommer risken att bli alltför distanserad, att se det mänskliga som ett spel. Men du väljer om du vill att det ska vara på riktigt eller inte. Om du verkligen lyssnar på människor så kan du ge dem perspektiv som är applicerbara i deras liv. Inte bara ord som flyger över deras huvuden. Går du också ner på djupet med dig själv så kan perspektiven verkligen skifta.

Fiskarna

19/2 – 20/3

Att flyta runt i en vision om en värld som är den bästa för alla är mysigt. Att drömma fram nya sätt att leva på är viktigt. Dela med dig av dina fantasier och översätt dem till praktiska situationer, så har du både långtidsmål och delmål. Rikta de oceaniska strömmarna på ett sätt som är i samklang med helheten. (Jag erkänner, jag förstår inte alltid själv vad jag skriver till dig, men jag utgår ifrån att informationen går fram.)

Väduren

21/3 – 19/4

Kasta inte bara ur dig strålande idéer och förvänta dig att någon annan ska fullfölja dem. Du startar ibland projekt som du sedan bara lämnar vind för våg. Sätt planerna i verket själv, och stanna med dem ända till slutet. Jag vet att blotta tanken kanske ger dig panik, men utan utmaningar växer vi inte.

Oxen

20/4 – 21/5

Din styrka och uthållighet kan ta dig hur långt som helst. I vilken riktning du än bestämt dig för. Men är det inte dags för en fikapaus? Att sitta ner, ta in omgivningarna, äta något gott och bara ha det lite gött? Så att du inte bara plöjer på av gammal vana, utan att riktigt veta varifrån du startade och varför. Vart vill du? Ta tid på dig att komma fram till ett svar, så att du inte rör dig framåt i blindo bara för att.





Tvillingarna

22/5- 21/6

Att veta vad en tvilling vill är inte det lättaste. Allra minst för tvillingen själv. Både djävulen och ängeln på axeln kommer med intressanta argument. Jag brukar säga att en aldrig ska lita på en tvilling, kanske ett bra råd eller bara ett återskapande av en felaktig bild. Men om andra väljer att lita på dig är irrelevant. Om du ska kunna lita på dig själv, vilket du måste, så behöver du lite klarhet. Ibland måste du välja sida, och hålla fast vid vad du faktiskt vill.

Kräftan

22/6 – 22/7

Bryt ihop. Gråt. Snyt dig. Tvätta ansiktet med kallt vatten. Rulla in dig själv i en filt tills stormen bedarrat. Upprepa vid behov. Låt dig själv gå sönder när du behöver, så är risken mindre att fastna i en långdragen, lågfrekvent självömkan. Res dig sedan upp och var där för någon annan. Sitt med dem när de bryter ihop och gråter. Ge dem en näsduk. Hjälp till att torka tårar vid behov. Erbjud lite vatten. Och så filten. You got this.

Lejonet

23/7 – 22/8

Vad vill du se i samhället? Vad saknar du? Var det! Känns det obekvämt och ovant? Öva hemma. Framför spegeln, med en vän eller din familj som publik. Vad vill du säga? Hur vill du säga det? Kliv ut på scenen och visa vilken jävla stjärna du är och stråla ditt ljus direkt från solskenshjärtat.

Jungfrun

23/8 – 22/9

Rensa lite på hemmaplan inför det nya året. Du förtjänar allt du vill ha. Men om du envisas med att hålla fast vid idéer om din egen ovärdighet kommer du inte kunna ta emot presenter även om du blir överöst med dem. Ditt hyperkritiska, detaljinriktade sinne tillåter dig inte, eftersom du inte gjort ”tillräckligt” för att förtjäna dem.

Ditt tvångsmässiga servande av andra flyttar effektivt fokus från dig själv. Det är en bra metod, men riskerar att lämna dig bitter och otillfredsställd. Ge dig själv det du så kärleksfullt erbjuder andra.

Vågen

23/9 – 22/10

Allting handlar om relationer för dig. Allt. Du påverkas negativt av dissonans i kontakter med andra människor. Du blir överväldigad och måste dra dig undan. Men du kan inte leva utan mänsklig kontakt. Fokusera på att lösa konflikterna inom dig först, så att du kan ta en mer bestämd riktning ute i världen. Ge dig själv en present i form av en bättre relation till dig själv. Fråga vad du verkligen vill, och lyssna på svaret.

Skorpionen

23/10 – 21/11

Om du inte vill ha ytligt småprat om vädret, jag vet hur allergisk du är mot det, ta ansvar för att själv öppna upp samtalet för mer djup. Kom själv med andra perspektiv på det som ”alla” andra verkar vara överens om är negativt och dåligt. Låt andra smaka på din sårbarhet. När de förstår vad det verkligen handlar om så kommer de komma tillbaka för mer.

Illustrationer: Hanna Böhm

