Monsunen sveper in, och med den följer nederbörden. Stora regnmassor som överväldigar, med en förlösande kraft. Kräftan lägger i regel ett lock på alla sina känslor. Ibland går känslorna att förnimma i passivt aggressiva meningar. Men med ojämna mellanrum blir det överfullt och locket flyger av, då gäller det att vara beredd. Och i denna mäktiga regnskur svämmar det över illa kvickt. Soundtrack: This Mortal Coil –

”Song to the Siren”