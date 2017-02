Dags för den stora Bangfesten: 11 mars på Kraken

Den 11 mars är det återigen dags för den stora Bangfesten! Vi gör Internationella kvinnodagens officiella efterfest till på Kraken!

“Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare” – Audre Lorde

Temat är fest som “self care”, fest som feministisk handling!

Året började tungt. Vi tampas dagligen med att behöva göra motstånd mot förtryck, diskriminering och utsatthet. Emellanåt behövs tid för återhämtning. Vi fostras till att ta hand om vår omgivning men aldrig oss själva. Att aktivt avsätta tid och energi åt återhämtning är därför en feministisk handling. Vi uppmuntrar alla därute att prioritera sitt fysiska, psykiska och känslomässiga välmående. Kampen bör inte alltid ske på bekostnad av vår egen hälsa. Man måste få ha kul också

Som efterfest till Internationella kvinnodagen välkomnar vi er därför till en fest där vi kan sjunga, skratta, dansa, hångla och frossa i livets ljuvligheter i sann feministisk anda!

Dessutom släpper vi ett nytt nummer samtidigt! Kom och fira Bang 1/2017: Falska profeter med oss!

★ BRANDTAL ★

Wendy Francis

★ LIVE ★

Hip Hop Karaoke Stockholm

Namasenda

★ DJ:s★

Rahma & Senait

Wasima

Emilie Ebbis Roslund

★ VISUALS ★

Nathalie Liu

★ FLYER ★

Jonna Mayer

★ LOKAL★

Festen äger rum på grymma Kraken vid Globen, på Rökerigatan 1D. En ny lokal för konserter, konst, föreläsningar och vernissager som drivs av ett gäng goa feminister.

Läs mer om Kraken här!

★ TIDER ★

21-03, den 11 mars.

★ BILJETTER★

Köp en prenumeration och få inträdet på köpet!

Vanlig biljett: 130 kr.

Gratis inträde vid köp av Bang-prenumeration: 295 kr.

Biljetter finns till förköp på Tickster!

★ TILLGÄNGLIGHET★

Kraken ligger på bottenvåningen så framkomligheten är god förutom en lägre tröskel. En stor toalett finns. Lokalen ligger nära tunnelbanan och färdtjänst/taxi kan stanna precis utanför dörren.

Se Facebook-event här!

