Foto: Love Prelog

Bangs vänner - Timimie Märak

Bang 4/2014 | Juliet Atto

Poeten, urfolksfeministen och samiska queeraktivisten Timimie Märak är Bangs nya vän! Den står i frontlinjen bland många syskon från hela Sápmi, och genom konst och föreläsningar vill den visa på hur den normativa makten försummar och fördummar. Med Gállok som startpunkt för aktivismen och poesin har Timimie jobbat sig från norr till söder. De senaste åren har den lett tåg och läst på många av Sveriges Pridefestivaler, samt varit huvudansvarig för Sápmi Pride.

Namn: Timimie Elisabet Gassko Märak

Men jag kallas även för: Lilla grodan (av min mamma)

Ni kan följa mig på: @timimiemarak

Stjärntecken: Skorpion

Jag är bosatt i: Stockholm, gröna linjen

Till vardags sysslar jag med: Planerar Sápmi Pride, skriver, föreläser och uppträder

Men ibland drömmer jag om att jag sysslade med: Duodji/slöjd

Just nu är jag aktuell med: Hemligt

Största utmaningen med det jag gör: Balans. Att tillåta sig själv vila

Bästa belöningen med det jag gör: Att både få likasinnade vänner och bekanta, att få lära mig massor och absolut att få betalt för att bryta ner och outa det koloniala patriarkala systemet

Första gången jag läste Bang: Jag har bott mycket med min mormor. Hon är en av dom absolut främsta anledningarna till att jag skriver och i en av hennes bokhyllor fanns bland annat Bang och Ottar och Egalias döttrar. Så Bang har varit en självklar del i den feminismen jag vuxit upp med

Mina vänner älskar mig för att jag är: Idéspruta, kreativ, ärlig

Men de blir irriterade för att jag är: Stundtals prokrastinering personifierat

Min största feministiska/antirasistiska förebild är: Just nu? Både Fanna [Ndow Norrby, reds. anm.] och Amie [Bramme Sey, reds. anm.] från poddcasten @raseriet. Dom är tunga aktivister och brutalt ärligt mänskliga. @alokvmenon är en helt underbar transaktivist. Maj–Doris Rimpi, samisk aktivist. Finns en så fin dokumentär om henne på SVT play. Och urfolksaktivisten @josievf

Om jag var ett djur skulle jag vara: Är nog ett djur redan

Om jag var en sagofigur skulle jag vara: Doris i Hitta Nemo

Om jag fick leva som en kändis för en dag skulle jag vara: Nä det låter stressigt. Eller kanske Jimmie [Åkesson, reds. anm.] eller Trump för att få dom att skriva på alla möjliga kontrakt om att varken dom eller efterföljare med liknande planer får något som helst utrymme och sen hålla livesänt tal till världen med en ursäkt och löfte om att aldrig göra om detta och sen avgå.

Under helgen hittar du mig mest förmodligen: Är extremt selektiv med folk och samtidigt så rastlös. Rätt DJ kan nog få ut mig till klubben vilken dag/kväll/natt som helst. Går bara på rejv om jag absolut älskar mitt crew och det är queerklubb. Teé själv eller med vänner går före drinkar ca alla dagar pga

1: Vägrar verkligen fylledrama.

2: Bakfylla är en av dom top 10 mest ovärda sakerna som finns. Sen har jag allt som oftast fler projekt igång och alltid tusen idéer så uppskattar verkligen både soffmyset och stugan. Men igen, med rätt person/personer

Min favoritårstid är: Alla årstider om jag får vara norröver. Om jag är i Stockholm så allt utom vintern

Min favoritmat: Mormors potatispiroger

Min favoritdryck är: Kaffe eller vatten.

Min favoritlåt är: Nästan vad som helst med Queen.

Min favoritserie är: Modern Family.

Min favoritbok är: För svårt att välja. Får en ta fler? Lappskatteland, Nattens cirkus, En hondjävuls liv och lustar, Dirty Weekend

Min favoritfilm är: Men va f*n!? Ok. Tre stycken då: Folkbildningsterror, Sameblod, Gräns

Mitt favoritsnack/godis är: Kakor före godis

Min favoritplats är: Med mormor eller i ett badkar

Jag lämnar inte hemmet utan: Solglasögon

Något jag önskar att jag gjorde mer av: En sak i taget. Skrev brev. Tog bilder med riktig kamera

Något jag önskar att jag gjorde mindre av: Planera in för mycket och skjuta upp saker

Något jag är stolt över: Mitt syskonbarn

Något jag vill lära mig: Så mycket

Innan jag dör vill jag: Ha revolution

Mitt livsmotto är: Har folk verkligen livsmotton??

Mitt mest pinsamma minne är: Det finns för många för att välja

Mitt läskigaste minne är: När mitt syskonbarn satte en cashewnötsjävel i halsen. När lillebror hamnade på sjukhus

Något som gör mig glad: Sol. Riktigt gott kaffe. Sex. Mat. Öppen eld. Bra dansgolv. Queerkärlek i vardagen

Något som gör mig arg: Att vara hungrig. Sjukvården. Snubbar

Något som gör mig ledsen: När varmvattnet tar slut

Något som många inte vet om mig som skulle förvåna: Så märklig fråga. Att jag är blond?

Det här säger jag till vänner när de känner sig nere: Jag finns här. This too shall pass

En viktig lärdom jag skulle vilja att kommande generationer fick med sig: Du får alltid välja fler gånger. Du får göra vad du vill för att kunna må bra, så länge du inte är elak med någon. Om du vill ha sex, ha hellre bra sex med dig själv än mycket sex med andra

Mitt bästa feministiska/antirasistiska citat: Stötte nyss på citatet: ”Today I was asked: “What is most important to indigenous people? The land? Protecting traditions? Your language? Or your people?” I told him ”those are all the same things””

Den här texten publicerades i Bang 4/2018 med tema Tidspressen.

Stöd feministisk och antirasistisk journalistik genom att swisha till och/eller prenumerera på Bang!