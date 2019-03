Tami T är aktuell med hennes debutalbum High Pitched and Moist

Bangs vänner - Tami T

Bang 1/2019

Tami T gör dansant elektronisk popmusik med explicit-romantiska texter och är Bangårets första vän! Hennes musik var bland annat med i filmen ”Nånting Måste Gå Sönder” och den norska tv-serien SKAM. Nyligen turnerade hon som förband åt Fever Ray som hon också gjort musik tillsammans med. I februari släppte Tami sitt första album. Med glittriga synthmelodier och klubbiga beats fyllde hon Bangs 8 mars fest och våra sinnen med rosa fluff!

Namn: Tami



Men jag kallas även för: Skrobban



Jag bor i: Nyinflyttad i Stockholm



Ni kan följa mig på: @_tami_t_ på Instagram eller Tami T på Spotify



Till vardags sysslar jag med: Musik

Men ibland drömmer jag om att jag var: Pensionär



Just nu är jag aktuell med: Mitt första album, som släpptes den 20 februari!



Största utmaningen med det jag gör: Att det inte finns någon som säger åt mig att sluta titta på Youtube och börja jobba i stället



Bästa belöningen med det jag gör: Att jag får resa och träffa fina människor



Första gången jag läste Bang: Någon hade lagt en tidning på toaletten i ett kollektiv jag bodde i

Mina vänner älskar mig för att jag är: Snuskig

Men de blir irriterade för att jag: Har flyttat ifrån dom.

Min favoritårstid: Sommar

Min favoritmat: Glasnudelsallad

Min favoritdryck är: Milkshake

Min favoritlåt: ”Psyhaus” av Juicy M, Subshock & Evangelos



Min favoritserie: Adventure Time



Min favoritbok: Modern Coin Magic av J.B. Bobo



Min favoritfilm är: Get Out



Min favoritefterrätt: Kanelbulle

Min favoritplats: Mitt skrivbord

Något jag önskar att jag gjorde mer av: Dansa



Något jag önskar att jag gjorde mindre av: Titta på Youtube



Något jag är stolt över: Ett strap-on-instrument jag byggt



Något jag vill lära mig: Koda

Jag lämnar inte hemmet utan: Puderdosa och pepparspray

Innan jag dör vill jag: Ha gjort massa plastikoperationer



Mitt mest pinsamma minne: Jag råkade skicka en like-tumme som svar på en jättejättesorglig sak i en grupp en gång och märkte inget förrän ett dygn senare

Mitt läskigaste minne: En gång när jag blev misshandlad på en gata och flera personer bara gick förbi utan att göra något



Något som gör mig glad: Mainstream EDM



Något som gör mig arg: Att läsa vad idioter i kommentarsfält skriver

Något som gör mig ledsen: Adventure Time-avsnittet “Princess Cookie”



Något som många inte vet om mig som skulle förvåna: Jag är superbra på korttrick!



Min största förebild: Tara Transitory, en så bra människa och artist!



Mitt bästa feministiska citat: Oj vad svårt! Kanske: “There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives”, av Audre Lorde



Den viktigaste politiska frågan just nu: Rasprofilering och våld mot PoC (Persons of Color) från poliser och väktare. Att det inte erkänns som ett problem hos polisen är så skrämmande

Den här texten publicerades i Bang 1/2019 med tema Kvinnorörelsen. Stöd feministisk och antirasistisk journalistik genom att swisha till och/eller prenumerera på Bang!