Bangs vänner - Lovette Jallow

Innan jag dör vill jag: Adoptera 6 barn

Mitt livsmotto är: “Always keep your side of the road clean” alltså, se till att ta ansvar och fixa det du kan från ditt håll innan du kollar på andras brister

Mitt mest pinsamma minne: Det har nog inte hänt ännu

Mitt läskigaste minne: Att förlora min mormor så abrupt utan chansen att säga farväl och påminna henne att jag älskar henne

Jag blir glad när: Människor förverkligar sina drömmar

Jag blir arg på: Rasism, ignorans, orättvisor och apati

Jag blir ledsen när: Barn och djur far illa

Något som många inte vet om mig som skulle förvåna: Jag är en mästare på att virka och sticka

Det här säger jag till vänner när de känner sig nere: Alla känslor är temporära, det är okej att känna sig nere men viktigt att komma ihåg människorna som älskar en. Dessa människor är stjärnorna i mörkret som man alltid ska försöka nå ut till. Sedan påminner jag de att de lyser upp min vardag och hur mycket de betyder för mig personligen

En viktig lärdom jag skulle vilja att kommande generationer fick med sig: Det krävs bara en röst för att åstadkomma förändring ibland. Var aldrig rädd att tala ut när du ser orättvisor. Särskilt när du för talan för andra som saknar en röst

Mitt bästa citat: “I am a Black Feminist. I mean I recognize that my power as well as my primary oppressions come as a result of my blackness as well as my womaness, and therefore my struggles on both of these fronts are inseparable.”– Audre Lorde

Den här texten publicerades i Bang 1/2018 med tema Livspusslet.

