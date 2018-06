Bangs vänner - Fanni Metelius

Bang 2/2018

Vi fyller vår vänbok med regissören, manusförfattaren och Guldbaggenominerade skådespelerskan Fanni Metelius! Hon har debuterat med långfilmen Hjärtat, som har kitikerrosats för sin moderna skildring av kärlek, sex och intimitet.

Namn: Fanni Metelius

Men jag kallas även för: Uttern

Ni kan följa mig på: @fannimetelius på Instagram

Stjärntecken: Tvilling

Jag är bosatt i: Sverige, Stockholm

Till vardags jobbar jag som: Filmregissör, manusförfattare, skådespelerska

Men ibland drömmer jag om att jag sysslade med: Magi

Just nu är jag aktuell med: Bioaktuell med långfilmen Hjärtat, som jag skrivit, regisserat och spelar huvudrollen i

Största utmaningen med det jag gör: Kräver tålamod och ekonomisk ovisshet

Bästa belöningen med det jag gör: Reflektioner och berättelser från publiken

Mina vänner älskar mig för att jag är: En vapendragare

Men de blir irriterade för att jag har: Lillasyster tendenser

Min största feministiska/antirasistiska förebild är: Omg sååå många. Spontant Chimamanda Ngozi Adichie

Om jag var ett djur skulle jag vara en: Vildhäst

Om jag var en sagofigur skulle jag vara en: Nymf

Om jag fick leva som en kändis för en dag skulle jag vara: Rihanna

Under helgen hittar du mig mest förmodligen: I konstnärlig process

Min favoritårstid är: Sensommar

Min favoritmat: Är godast under bar himmel

Min favoritdryck är: Tequila

Min favoritlåt är: J hus – Did You See

Min favoritserie är: GoT [Game of Thrones]

Min favoritbok är: Chimamanda Ngozi Adichie – Lila Hibiskus

Min favoritfilm är: Holy Smoke

Mitt favoritsnack/godis är: Lösgodis

Jag lämnar inte hemmet utan: Armband jag fått av mamma med guld från mormor

Något jag önskar att jag gjorde mer av: Läste. Dejtade

Något jag önskar att jag gjorde mindre av: Netflix, skrolla sociala medier

Något jag är stolt över: Otroligt stolt över mina vänner och deras projekt/idéer

Något jag vill lära mig: Prata persiska eller arabiska

Innan jag dör vill jag: Regissera äventyr/fantasy

Mitt livsmotto är: ”Inte om, utan hur”. Jag gillar att tänka på hur saker går att lösa snarare än om de går att lösa

Mitt mest pinsamma minne är: Otaliga saker jag sagt i berusat tillstånd till fel person

Mitt läskigaste minne är: Var med om en brutal cykelolycka när jag var 19. Minnen av det sitter kvar i kroppen och kommer tillbaka när jag ramlar eller ser någon som skadar sig i trafiken

Något som gör mig glad: Varma människor. Solidaritet. Bra idéer

Något som gör mig arg: Avhumanisering. Orättvisor. Ignorans

Något som gör mig ledsen: Maktlöshet

Något som många inte vet om mig som skulle förvåna: Har fått en grime-låt skriven till mig

Det här säger jag till vänner när de känner sig nere: Berätta

En viktig lärdom jag skulle vilja att kommande generationer fick med sig: Innebörden av emotionellt arbete och värdet i att fördela det bättre, både privat och vårt gemensamma

Mitt bästa feministiska/antirasistiska citat: ”Think like a wolf” skrivet av Clarissa Pinkola Estes i Women Who Run with the Wolfs

Den här texten publicerades i Bang 2/2018 med tema Arbetslinjen.

