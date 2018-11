Bangs nya vän Bianca Kronlöf!

Bangs vänner - Bianca Kronlöf

Bang 3/2018 | Juliet Atto

Bangs vän Bianca Kronlöf är skådespelerska, manusförfattare och komiker. Hon har tillsammans med systern Tiffany Kronlöf och Sara Haag skapat den prisbelönta tv-serien Full Patte. Under vintern och våren har Bianca och Tiffany turnerat med föreställningen De redan frälsta, en show om valåret, godhet och förändring. Nu 9-10 november arrangerar hon och hela Familjen Kaos Så jävla PK-kryssningen!

Namn: Bianca Kronlöf

Men jag kallas även för: B1 (efter “Bananer i pyamas” för att jag hatade det programmet när jag var liten)

Stjärntecken: Vädur

Jag är bosatt i: Stockholm

Ibland drömmer jag om att jag sysslade med: Jag drömmer om att vara en sån som gör saker i tid!

Just nu är jag aktuell med: Jag mitt uppe i alla spela in en långfilm som heter Den längsta dagen där jag ska prata finska! Väldigt roligt att göra något på mitt modersspråk!

Största utmaningen med det jag gör: Största utmaningen med att vara frilansare är att inte veta när nästa lön kommer. Största utmaningen med att jobba kreativt är inte att komma på idéer, att få idéerna gjorda! Mitt i allt kreativt kaos så måste det finnas disciplin och tålamod. Det är en svår blandning!

Bästa belöningen med det jag gör: När allt är gjort, haha! Nej, men när alla förberedelser är klara, när all väntan och alla papper är påskrivna och hela teamet står där reda och alla kämpar mot samma mål: filmen! Föreställningen! Det är en jävligt cool känsla!

Första gången jag läste Bang: Jag kommer EXAKT ihåg! Det var i Luleå. Jag var 20 år och skulle söka till scenskolan. Jag bodde på ett sunkigt vandrarhem och var jättenervös. Jag ville bara att det skulle vara ÖVER! Så låg det en tidning på bordet, något om feminism. Jag öppnade och började läsa första artikeln. Den handlade om porr. Om hur våra bilder av sex förvrids, att vi fantiserar om saker som vi kanske egentligen inte skulle vilja. Den handlade om att många kvinnor fantiserar om att vara mannen i filmen för att den är den som “har sexualiteten”. Att det är mannen som utför sexet. Jag hade aldrig läst något liknande och kände igen mig! Jag fastande DIREKT!

Mina vänner älskar mig för att jag är: Jag hoppas att dom älskar mig för många olika saker!

Min största feministiska/antirasistiska förebild är: Dom som är i livet: Gunilla Edemo och mamma. Sen ÄLSKAR jag alla kvinnor som kämpade för att vi skulle få rösträtt – de historierna rör mig alltid djupt!

Om jag var ett djur skulle jag vara: Människan är väl ett djur? Men om jag måste vara ett annat djur så skulle jag vilja vara en val. Skulle vara coolt att vara så stor!

Om jag var en sagofigur skulle jag vara: Tiger i Nalle Puh! Alltid glad men lite irriterande

Om jag fick leva som en kändis för en dag skulle jag vara: Mitt svar på det har alltid varit George Michael. Det känns som att han hade en härlig inställning. Men nu är ju han död. Skulle vara skönt att hoppa in i någon som känns som att den veeerkligen gillar sig själv

Under helgen hittar du mig mest förmodligen: Middag hemma med partner och olika vänner, White Russians och chips!

Min favoritårstid är: SOMMAR!!

Min favoritmat: Plock mat. Jag kan aldrig bestämma mig

Min favoritdryck är: Bailey’s!

Min favoritlåt är: Vad som helst med Ison & Fille

Min favoritserie är: Just nu: The Handmaid’s Tale

Min favoritbok är: Alltid: Alex Haley Roots eller Liv Strömquist Prins Charles känsla

Min favoritfilm är: Disneys Kejsarens nya stil

Mitt favoritsnack/godis är: Plockgodis!

Jag lämnar inte hemmet utan: Mobilen och hörlurar

Något jag önskar att jag gjorde mer av: Var i Finland med min kusin Fiona

Något jag önskar att jag gjorde mindre av: Glömde saker.

Något jag är stolt över: Jag är väldigt stolt över Full Patte, att vi ens klarat av att göra det projektet med den budgeten och tiden som vi haft

Något jag vill lära mig: Gå på händer!

Innan jag dör vill jag: Vara jättegammal

Mitt livsmotto är: Fake it ’til you make it!

Mitt mest pinsamma minne är: Här om dagen trodde jag att en kille på mitt jobb hette Jens. Jag gick runt och kallade honom för det EN HEL DAG sen kom en annan fram och sa: “Han heter Frans”. Att vara elak eller dum av misstag tycker jag är fruktansvärt pinsamt. Sen om man råkar kissa på sig lite, eller ha stoppat in kjolen in i strumpbyxorna efter att en varit på toa är helt okej, misstag vem som helst kan göra…

Mitt läskigaste minne är: När jag blev biten av en skorpion i Kroatien. Jag trodde att jag skulle dö. Jag blev helt hysterisk! Tillslut kom en granne in och undrade vem som skrek och sa att skorpionerna där är så små så dom bara äter myror och att jag max skulle få typ ett myggbett. Men innan jag visste det var det jävligt läskigt

Något som gör mig glad: Mina systrar Tiffany och Felicia!

Något som gör mig arg: Alla typer av politiska konservativa rörelser. Vi kan inte jobba bakåt

Något som gör mig ledsen: När jag är anledningen att någon annan är ledsen. Jag hatar att vara “The bad guy”

Något som många inte vet om mig som skulle förvåna: Jag är konflikträdd. Det förvånar många

Det här säger jag till vänner när de känner sig nere: När jag var nere ett tag sa Tiffa [Tiffany Kronlöf, Biancas syster, reds anm] till mig: “Ja, livet är en jävla bajsmacka”. Det kändes bättre att erkänna det, så jag brukar säga det vidare: ibland är livet en bajsmacka. Men sen efter ett tag är jag en sån där irriterande jävel som säger: “Men vad ska vi göra åt saken” och så börjar jag skriva listor. Jag tror att allt går att lösa och att listor är tillvägagångssättet

En viktig lärdom jag skulle vilja att kommande generationer fick med sig: Wow… Tänk om vi skulle kunna få en generation som vägrade att köpa saker dom verkligen inte behövde!

Mitt bästa feministiska/antirasistiska citat: “Det privata är politiskt!” Det finns inget som står för sig självt, allt hänger ihop. Jag använder det i mitt arbete som skådespelare för att hitta var i samhällskroppen min karaktär finns. Men också privat, om jag har en känsla rent privat att något är fel är lösningen ofta större än att det bara är “lilla jag som går runt och är känslig”.

Den här texten publicerades i Bang 3/2018 med tema Relationsakuten.

Stöd feministisk och antirasistisk journalistik genom att swisha till och/eller prenumerera på Bang!