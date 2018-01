Vår nya astrolog Anitha Cocktail ger 12 förslag till förändring

Text av Anitha Cocktail | Illustrationer av Hanna Böhm | Bang 4/2017

Det dramatiska Lejonet Anitha Cocktail är vår nya astrolog. I det första horoskopet för Bang tipsar hon om vad du ska behålla till 2018 och vad du ska lämna i 2017.

Hej och välkommen! Vem är Anitha Cocktail egentligen?

– Hey! Jag är så taggad på detta. Anitha Cocktail föddes i en namngenerator online, och har följt mig en tid. Det är nog cirka det bästa artistnamnet jag vet. Anitha var först sångerska och dragartist, men efter ett abrupt avhopp från Akademin Valand 2012 har uppmärksamheten bara varit riktad åt astrologi.

Vad fick dig att börja med astrologi?

– Jag har alltid gillat mitt soltecken, Lejonet, eftersom det alltid skrevs så högtravande och dramatiskt om det i alla horoskop jag läste. Det passade mig som handen i handsken! Men det var först när jag var 18 eller 19 år gammal som jag upptäckte att vi var så mycket mer än våra soltecken. I samma veva introducerade en vän mig för något som kallas för födelsekartan och på den vägen var det!

Vad tror du är viktigt att tänka på när man skriver feministiska horoskop?

– Först behöver vi vara medvetna om att det råder en vit­hetsnorm inom både västerländsk och österländsk astrologi. Läran är också väldigt hetero och könsnormativ. Jag utgår från individen och dess energi när jag tolkar stjärntecken och planeter – det är det viktigaste.

Hur gör man om man vill skriva horoskop, finns det en astrologskola?

– Det beror lite på vad du vill göra. Vill du lära dig ställa ditt eget horoskop eller vill du ställa andras också? Det finns ingen erkänd astrologiskola i Sverige vad jag vet, men en del astrologer erbjuder utbildning, som oftast kostar pengar. Sen finns det olika sätt att ta sig an astrologi! Mitt sätt att lära mig har varit att de senaste nio åren köra hårt på självstudier och mycket experimenterande.

Tolv ödmjuka förslag till förändring

I dessa transformationstider kan det vara nyttigt att i inledningsfasen ta ett steg tillbaka. Att se inåt och granska vad i dig som är i behov av förändring, för att sedan skrida till verket. Och javisst, en del beteendemönster kan du behöva ta död på (det kommer vi till snart). Men något som jag alltid lyckas återkomma till är ordet balans. Det är nyckeln till så mycket. Du behöver dina negativa sidor, likväl som dina positiva. Ditt skuggjag och ditt jag – living in harmony. Om du lever med detta i åtanke är du på rätt väg. Den här gången presenterar jag horoskopen: tolv ödmjuka förslag till förändring. Passa på att lyssna på ditt teckens utvalda soundtrack, för bästa möjliga upplevelse.

Vattumannen

21/01 – 19/02

Kära Vattuman, du brinner för mänskligheten, allt liv i världen samt universum! The original humanitarian. Du står på barrikaderna och kämpar för allt och alla. Fast gäller det en-till-en relationer svalnar den först så passionerade lågan. Så länge någon har bråttom med att inkräkta på din personliga sfär, eller liksom krampaktigt försöker hålla fast i dig, kommer du spjärna åt andra hållet. Det finns ingen brist på kärlek, det är bara så att du föredrar att hålla en sorts distans och har svårt för att släppa in andra på djupet. För dig är det viktigt att du får känna dig självständig. Med det sagt så släpper du absolut in på djupet till slut – och då gör du det med hela din varelse. Men jag skulle vilja påstå att de som blir insläppta är en noga utvald skara. Du behöver be om hjälp. Du kan ofta känna att du, för att vara oberoende av andra, ska bibehålla en självständighet som innebär att du klarar dig själv i alla lägen. Men även Vattumannen behöver en hjälpande hand då och då.

Keep: Din idéspruta! Plötsligt från ingenstans landar idéer hos dig. Du tänker i princip alltid utanför ramarna och kan tack vare det skörda massvis med innovativa tankar.

Kill: Trots att du bryr dig om kollektivet, kan du ibland handla rätt egoistiskt, alltså helt och hållet för egen sak. Det blir en “follow the beat of your own drum” på både gott och ont.

Soundtrack: Lana Del Rey – ”Get Free”

Fiskarna

20/02 – 20/03

Kära fisk, du är den ultimata drömmaren, alla kategorier. Du faller in i drömmens värld helt utan ansträngning, och drömtriggers finns det många av. Det är bara fantasin som sätter gränserna, och här är fantasin oändlig. Det här kan i vissa fall göra att du får en rätt dimmig verklighetsuppfattning och ibland tappar du helt din verklighetsanknytning. Oftast så hittar du dock en balans, då använder du verklighetsflykten som en trygghetszon. Du håller dig helt enkelt till att dagdrömma och fantisera after hours. Du har en riktigt god intuition och har förmågan att känna av om någon är reko eller ej. Vilket i sig är lite paradoxalt, för mitt i allt finns medkänslan. Och den gör att du lätt kan ”låta” dig manipuleras av bad people, eftersom din empati helt enkelt kan få dig att se bortom det illabådande. Jag råder dig att sluta ignorera varningstecken när du faktiskt registrerar dem. Lita på din gåva.

Keep: Din tokiga humor! Fiskarna har ett unikt och roligt sätt att se på situationer och de bidrar ofta med någon knasig eller underlig kommentar som oftast får reaktionen: ”Sa hen precis det där!?”

Kill: Sluta vänd kappan efter vinden! Du kan inte skapa 1000 olika personligheter och åsikter beroende på vem du är i sällskap med. Till slut kommer du förlora den sanna bilden av dig själv.

Soundtrack: CHINAH – ”Even Love”

VÄDUREN

21/03 – 20/04

Kära Vädur, du är expert på att vara bäst! Åtminstone enligt dig själv. Du besitter en härlig tävlingsinstinkt, och detta gör att du utstrålar livskraft och energi som ingen annan. En intensiv och livlig aura omsluter dig. Och du går hårt in för att leva. Hemma, ute och på jobbet. Ber någon dig genomföra en arbetsuppgift hinner de knappt avsluta meningen innan du stuckit iväg och kommit tillbaka, redo för vad som ska komma näst. Men jag skulle vilja föreslå att du saktar ned lite. För i din hastiga välvilja så riskerar du att göra slarvsylta av alltihop. Och din eldslåga kan bli eldsvåda illa kvickt. Om du fysiskt och psykiskt ger dig själv andrum inser du att du inte bara kan rusa igenom livet med skygglappar på, eftersom du då kommer att missa alla fantastiska möjligheter och möten som dyker upp på vägen.

Keep: Din underbart vitala och smittsamma energi. Den inspirerar inte bara dig själv utan alla i din närhet att gå från tanke till handling.

Kill: Du är väldigt bra på väldigt mycket! Men tagga ned på inställningen som får dig att tro att du faktiskt är bäst på allt. Cause honey, I’m sorry but you’re not.

Soundtrack: Muhsinah – ”Dope”

OXEN

21/04 – 21/05

Kära Oxe, ingen kan njuta som du! Du längtar så innerligt efter att bli tillfredsställd att alla dina sinnen skriker efter det mest hela tiden. Du kan till och med vakna hungrig mitt i natten, trots att du fick dina mål mat plus lite till dagen innan. Väl vaken uppstår så klart dilemmat ”sängen vs. kylskåpet”. Har du tur finns någon i närheten som är villig att ta svängen till köket åt dig. Du har inga problem med att be om tjänster eftersom du vet att du med din blotta närvaro skänker andra trygghet. Du ger och du tar helt enkelt. Du är också väldigt rutinstyrd. Måste du gå utanför din vardag blir du obekväm, och uttrycker ofta det genom att tjura. Därför ber jag dig att utmana dig själv! Det är inte hela världen att missa Taco Tuesday. Du har stor potential att bredda dina vyer, och på så sätt kan du faktiskt ta dig an alltmer gott i livet. Så ta chansen när du får den!

Keep: Livsnjutaren. En grej som är så himla fint med Oxen är att du gärna delar med dig av njutning, vare sig det är ett drypande färskt recept eller ett skönt omhändertagande i sängen. Keep it coming!

Kill: Bekvämligheten har gått för långt när du ber någon stackare räcka dig glaset från soffbordet med motiveringen att du ligger för gött nedbäddad. Du vet vad jag menar.

Soundtrack: Princess Nokia – ”Flava”

TVILLINGARNA

22/05 – 21/06

Kära Tvilling, zodiakens ultimata multitasker! Din simultanförmåga är oslagbar och du kan jonglera sysslor, vänner, flirtar och samtal som ingen annan. Kanske beror det på att du ständigt jonglerar tankar och känslor inom dig själv, du är liksom van. De som aldrig riktigt vänjer sig dock, är de som rör sig i din omgivning. Ett som är säkert är att du ständigt överraskar. Även dig själv, då du ofta är helt omedveten om upprinnelsen till dina känslor. Livet leker för dig när du får leva på impuls. Du fladdrar från den ena aktiviteten till den andra och samlar på dig spännande kuriosa och kunskap på vägen. Men jag råder dig att stanna kvar lite längre på samma ställe innan du hoppar vidare. Din rastlöshet kan göra att du går miste om värdefulla möten, människor och möjligheter när du sticker så fort du blir uttråkad.

Keep: Ditt imponerande kunskapsarkiv och din kvicka tunga! Bara en Tvilling kan berätta för mig om kvantfysikens lagar och namnen på Beyoncés tvillingar i samma mening.

Kill: Då måste vi prata om sanning vs. lögn. Det är inte en vit lögn om den skapats för att gynna dig eller på något sätt få dig att slippa undan trubbel. Bara så du vet. (Fortsätt gärna krydda dina historier dock, alla älskar en bra story.)

Soundtrack: RAY BLK – ”Chill Out”

KRÄFTAN

22/06 – 23/07

Kära Kräfta! Tack vare din intuition, empati och höga känslighet har du tillgång till ett otroligt känsloregister. Är man inte beredd på att ta hand om dig när du har en dålig dag, får man räkna med att du inte blir rolig att ha att göra med. Men ser du själv att någon är nere ställer du alltid upp. Du kan må fysiskt dåligt av att se andra lida, så det blir svårt att ignorera. Inte för att du skulle vilja ignorera, det är viktigt för dig att de runt omkring dig mår bra. Du är också väldigt familjeorienterad. Ibland kommer så många känslor över dig att du blir överväldigad och får svårt att sortera dem. Det leder ofta till att dina känslor får anta orimliga proportioner – dina nära och kära kan ibland uppleva dig som irrationell. Du skulle må bra av att sätta dig ned i lugn och ro och (kanske med hjälp av meditation) sortera in dina känslor i rätt kategori efter intensitet.

Keep: Din fina generositet. Den som alla i din närhet får ta del av. Det bästa som finns är att bli bjuden hem till dig, för då vet man med säkerhet att ompyssling väntar.

Kill: Den passiva aggressionen leder dig ingenstans. Vill du att en person ska förstå vad du vill ha – säg det rakt ut!

Soundtrack: FKA Twigs – ”Good To Love”

LEJONET

24/07 – 23/08

Kära Lejon, du lyser som solen! Du har en unik förmåga att sprida glädje. Du är den där personen som andra vill ha runt omkring sig, tack vare din positiva och varma energi. Kanske inte klockan sju på morgonen dock, då Lejon är kända för sitt goda morgonhumör – vilket inte uppskattas av precis alla. Men gärna vid middagen, dit du ofta bjuds för att lätta upp stämningen. Lejonet har hög social kompetens och du älskar när du hamnar i uppmärksamhetens mitt. Om ingen sätter dig i centrum så ser du själv till att hamna där. Du föredrar att bestämma och kan ofta bli för dominant. Men när du inte blir sedd väcks dina mindervärdeskomplex. Jag skulle önska att du la mindre tid på att söka andras bekräftelse och mer tid på att bara vara.

Keep: Ditt stora hjärta. Du vill bli älskad av världen, men är också beredd att älska den tillbaka. De du bryr dig om kan skatta sig lyckliga.

Kill: Jag vet att du vill bli ihågkommen som den mest gyllene kunglighet som gått på denna jord. Men sluta bli så förolämpad när människor du mött förut hälsar på dig som om det vore första gången. Du är fortfarande du, även om de inte kommer ihåg att ni har träffats.

Soundtrack: LION BABE – ”Treat Me Like Fire”

JUNGFRUN

24/08 – 23/09

Kära Jungfru, du är den perfekta perfektionisten! Och du behandlar dina medmänniskor med det i åtanke. Du är den där omtänksamma vännen som reder ut problem som folk inte ens visste om att de hade. Men du är också den som påpekar minsta lilla snedsteg eller miss – du är nämligen välsignad och förbannad med ett talangfullt detaljsinne. För dig går det liksom inte att undgå se snedknäppta skjortor eller lortiga nagelband. Du är väldigt självkritisk och kräver otroligt mycket av dig själv. Därför kan du vara oerhört känslig för andras kritik. Din arbetsdisciplin är otrolig och du arbetar noggrant och effektivt. Det är viktigt för dig att prestera perfekt. Jag vill råda dig att lägga mindre tid på att försöka nå omöjliga mål och sikta på att njuta av tiden som spenderas i arbete. Detta för att du ska kunna vila ut ordentligt när det är dags för paus.

Keep: Din fantastiska förmåga att kunna ge så himla bra presenter! I vardagen lägger du små detaljer på minnet för att sedan leverera världens mest omtänksamma present. Detta framkallar ofta skräckblandad förtjusning hos mottagaren, då det verkar som att du läst tankar som inte tänkts ännu.

Kill: Din vanföreställning om att du och de människor du håller nära måste göra allt perfekt, hela tiden. Det slutar aldrig bra.

Soundtrack: Sevdaliza – ”Human”

VÅGEN

24/09 – 23/10

Kära Våg, ingen flirtar som du! Det är få som lyckas flirta även när de inte flirtar, men du gör det. För Vågen är en social fjäril och du fullkomligt osar charm. Tyvärr kan andra ta sig friheter på grund av detta och göra antaganden som inte är sanna. Du söker balans i ditt liv, därför är det viktigt för dig att det inte sker så många konflikter i din vardag. För att undvika dessa hjälper du gärna till att medla. Du står inte ut med orättvisa och ojämlikhet. Minsta lilla särbehandling kan få dig helt ur balans. Du vill befinna dig i tvåsamhet, och avskyr att vara ensam. Antagligen hoppar du in i en ny relation så fort din gamla tagit slut, av rädsla för att behöva umgås med dig själv allena. Men jag vill ändå föreslå att du testar att vara ensam en lite längre stund. För i din starka vilja att höra ihop med någon försvinner ibland dina egentliga känslor. Och det bästa är ju om du dejtar någon som du uppriktigt älskar.

Keep: Din sociala begåvning! Likt Lejonet blir också du ofta bjuden på middag för att finnas till som stämningshöjare. Detta för att du är ovärderlig när det gäller att få andra att känna sig speciella och omtyckta.

Kill: Allt kan inte vara en kompromiss! Ibland har den ena parten helt fel och den andra helt rätt. Lev med det.

Soundtrack: Kehlani – ”Honey”

SKORPIONEN

24/10 – 22/11

Kära Skorpion, du känner djupare och intensivare än någon annan! Så mycket att du ibland skrämmer dig själv. Därför är det viktigt för dig att ha kontroll över dina känslor. Du kan verka samlad utanpå när det egentligen är kaos inuti dig. Men precis som Kräftan kämpar du med passiv aggression, så den här “samlade” ytan kan faktiskt ge dig en rätt olustig utstrålning. Som att något ligger precis under ytan, redo att explodera. När det kommer till kontroll så är du inte bara mån om att ha pli på dina känslor, du vill även ha kontroll över allt som händer runt omkring dig. Speciellt dina relationer. Jag vill tipsa dig om att släppa på kontrollen, lite i taget, för du kan omöjligt växa som person om du utifrån trygghet ska bestämma över allt i din tillvaro. Det finns en styrka i att känna så djupt som du gör, och den går du miste om när du ska hålla allt i schack konstant.

Keep: Din människokännedom. Den kan hjälpa dig och andra i många lägen. Du har fått gåvan att kunna läsa av andra, och om du släpper på kontrollen blir din gåva ännu starkare.

Kill: Paranoian. Den är oftast helt obefogad. Ditt hem är förmodligen inte buggat, och du har inte fienden runt varje hörn.

Soundtrack: Austra – ”I Love You More Than You Love Yourself”

SKYTTEN

23/11 – 20/12

Kära Skytt! Med din optimism inspirerar du oss alla att skaffa en ljusare inställning till livet. Du är full av positiv och expanderande energi, och dina filosofiska utläggningar finner inga gränser. Du lever verkligen efter orden ”En rullande sten samlar ingen mossa”. Du vill vara fri som en fågel, med möjlighet att obehindrat förflytta dig varsomhelst i världen. Känner du av minsta begränsning så blir det friktion direkt. Du är liksom inte typen som binder upp dig i första taget. Vare sig det gäller relationer, kontrakt, mobilabonnemang, scheman eller tandläkartid. Det här kan göra att du uppfattas som rätt oseriös. När du är ovillig att knyta an till något missar du det fria i att ta aktiva val. Friheten att få ge livet din version. Jag råder dig att faktiskt binda upp dig på lite grejer i livet. Även du kan må bra av en stadig grund.

Keep: Din positiva aura, som kan få de mest hopplösa av dagar att vända om till det bättre. Åh, och så klart din lekfullhet.

Kill: Du har inte alltid rätt, punkt slut.

Soundtrack: Awkwafina – ”Queef’”

STENBOCKEN

21/12 – 20/01

Kära Stenbock, du är goals! Bokstavligen. Med en fantastisk disciplin och målmedvetenhet har du alltid lyckats nå dit du vill komma. Stenbocken är lugnet i stormen. Så du är van vid att andra vänder sig till dig när det krisar. Likt vilken bra boss som helst kan du gå in i ett kaos och ta över, reda ut och börja strukturera. Tack vare din seriösa och praktiska natur tar du dig an situationer med ett lugn. För den sakens skull går det inte långsamt! Det är en rolig grej med Stenbocken, att du kan ta dig fram i rapid och samtidigt ha ett lugnt uttryck i ansiktet. Som det envisa jordtecken du är så har du en tendens att bestämma. Din åsikt är den som räknas och de runt omkring dig ska följa. Jag råder dig att ställa frågan ”Vad tycker du?” oftare. Till dina kollegor och vänner, och till din familj. När de tycker annorlunda – andas, och ta in deras perspektiv med öppet sinne.

Keep: Ditt ”resting bitch face”. Stenbockens allvarliga framtoning gör oftast att folk tror att du är arg och sur när du i själva verket inte är det. Men behåll ditt uttryck och låt dem fortsätta gissa.

Kill: Din onödigt kalla inställning till andras sårbarhet. Jag säger inte att Stenbocken är osympatisk, men jag säger inte heller att Stenbocken är sympatisk…

Soundtrack: Alex Mali – ”Livin”

