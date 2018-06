Bang nr 2/2018: Arbetslinjen

Under ett valår hamnar fokus på kommande mandatperiod, de närmaste fyra åren. Då står man lä och stampar runt i gyttjan av populistiska utspel och tampas mot enfrågepartier. Vid sådana tillfällen är det kanske som viktigast och nyttigast att lyfta blicken och titta mot horisonten en stund. Vad vill vi uppnå – inte bara under de här fyra åren, utan nästa mandatperiod och nästa och nästa och tiden efter det. Vad är vårt slutgiltiga mål?

Ett sätt att se vad vi har framför oss är att titta på det abstrakta, det som nästan är science fiction. För science fiction skvallrar om våra samtida förhoppningar och farhågor. Trots sina framstidsvisioner säger den mycket om tiden då den skapades. Därför är budskapet i The Day the Earth Stood Still (Mannen från Mars) från 1951 att mänskligheten står inför ett val: krig och utrotning eller fred och framgång. Under efterkrigstiden och sedan kalla kriget var det den stora frågan: Skulle mänskligheten gå in i en ny världskrig eller äntligen leva i fred?

Det är inte för intet som så många nutida science fiction- skildringar handlar om massövervakning som spårat ur, artificiell intelligens som hämnas på sin skapare, totalitära stater som utövar förtryck på sin befolkning med falska löften om trygghet. Våra farhågor skiner igenom i de här skildringarna. Vi kan också se våra tillkortakommanden speglas i populärkultur om postapokalyptiska nationer, där klassklyftorna manifesteras i ett rikt distrikt som exploaterar de fattiga distriktens befolkning för a leva i överflöd. Vi ser vårt ekonomiska system urarta i skildringar av en hyperkapitalism, där planeter ägs av multiplanetariska företag.

Våra farhågor är tydliga: Kan tekniken vi bär med oss i fickan användas emot oss, kommer staten missbruka massövervakningens verktyg. Och så det ständigt återkommande temat: Om vi skapar någonting mer intelligent än oss, eller om någon högre intelligens besöker jorden – hur kommer de döma oss? Vi vet att vi håller på att utarma jorden, att vi lever långt bortom hållbart och att vi i den så kallade västvärlden bygger våra liv på bekostnad av fattiga länder och över fattiga människors döda kroppar. Rädslan att dömas för det tar form i science fiction.