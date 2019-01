Illustration på Bangredaktionen av Hanna Böhm

Bang är räddat!

Text av Redaktionen

Vi börjar det nya Bangåret, som har tema Motstånd, med de fantastiska nyheterna att Bang är räddat! Tack vare ert stöd kan vi fortsätta driva feministisk och antirasistisk journalistik framåt!

Tidigare i höst berättade vi att vi efter ett tufft år behövde få in 800 nya prenumeranter eller samla in 200 000 kronor och responsen vi har fått är helt otrolig! Vi har nått målet med 800 nya läsare och har fått in över 95 000 kronor i donationer.

Ni är många som har hjälpt oss att sprida kampanjen, ni har delat, hyllat, hurrat och peppat. Kanske är du en av de nya läsarna, en av de som har swishat till #RäddaBang-kampanjen eller värvat nya prenumeranter? Det vill vi tacka för och hälsa alla nya prenumeranter välkomna till Bangrörelsen! Tack för allt fantastiskt stöd ni har gett oss och fortsätter att ge oss, det värmer och stärker oss så oerhört mycket!

Tack vare er kommer vi kunna fortsätta ge ut Bang under det nya året som har tema Motstånd!

Är du inte en del av Bangfamiljen än? Inga problem – prenumerera redan idag och få feministisk och antirasistisk journalistik direkt i brevlådan!