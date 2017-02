10 female fury-filmer att älska

Text av Webbredaktör

Efter ännu en ofrivillig exponering för sexister, säg, efter en natt på stan, finns det inget som går upp mot att se kvinnor ta lagen i egna händer. Ha alltid minst en av dessa filmer till hands som ett hemapotek för själen.

Set it off

“The only breaks you get are the ones you take.”



Fyra vänner tröttnar på diskriminering, städjobb och trakasserier och bestämmer sig för att råna en bank. Och sedan ännu en… Vivica A.Fox spelar Frankie, en välmanikyrerad banktjänsteman som byter sida, Jada Pinkett Smith är Stony, charmören som håller den udda gruppen samman och Queen Latifah gör den hetsiga Cleo med smak för lyx.

Med eller utan killar (Boys on the side)



Nattklubbssångaren Jane (Whoopie Goldberg) accepterar tveksamt ett erbjudande om lift av mäklaren Robin (Mary-Louise Parker, Stekta gröna tomater). På väg mot Kalifornien plockar de upp Holly (Drew Barrymore) som är på flykt undan en våldsam pojkvän. Vänskapen växer medan trion hanterar frågvisa poliser, Aids, one-night stands och inbördes kärlek.

Alien-serien

“I rymden kan ingen höra dig skrika”



När fraktskeppet Nostromo plockar upp ett s.o.s. från en öde planet är det slut på vardagens lunk för löjtnant Ripley (Sigourney Weaver). Sedan följer perfekta honmonster, lusinfekterade fängelseplaneter, surrogatmödraskap och oetiska militärexperiment. Ripley hanterar allt, inklusive sexister, extremt kompetent. Häng kvar till Alien Återkomsten när Winona Ryder gör entré. Regissören Ridley Scott har gett fler bidrag till female fury-genren – G.I. Jane och favoriten Thelma & Louise.

Strange Days



Varför limochauffören Macey (Angela Bassett) tar på sig att agera livvakt åt en neurotisk kille med flottigt hår som langar skivor med inspelade minnen (Ralph Fiennes) är, minst sagt, oklart. Men hon gör det med den äran. Dystopisk science fiction där det nästan alltid är natt. Filmen utspelar sig… 1999. Regi: Kathryn Bigelow.

In the line of duty 2 /Yes, Madam!



Speedad Hong Kong-action med slapstick, taffligt skådespeleri och snygga 80-talsoutfits. Michelle Yeoh och Cynthia Rothrock spelar poliser med olika taktiker som tvingas samarbeta för att få jobbet gjort. Rothrocks karaktär gör entré som snobbig brittiska men byter ledigt dräkt mot gympaskor och insisterar på att förhöra misstänkta med knytnävarna. Rothrock är en av få västerlänningar som har gjort filmkarriär i Hong Kong. Hon har svart bälte i fem olika kampsporter och har varit världsmästare i två grenar av karate i tävling mot både kvinnor och män. Smeknamnet är “Blonde Fury”.

Tank girl

“År 2033 åker rättvisan stridsvagn och har läppstift”



Jorden är ödelagd och Tank Girl (Lori Petty) är en av få överlevare. Inte blir det lättare av att megaföretaget Water and Power (som också är regering) äger allt vatten som återstår och beter sig allmänt svinigt. Tank Girl slår sig samman med Jet Girl och några kängurumutanter, stjäl en stridsvagn och ett jetplan från Water and Power och ger igen. Filmen är baserad på den tecknade kultserien med samma namn och använder musik av bland annat Joan Jett och Veruca Salt.

Frozen River

“Desperation känner inga gränser”



Ett Mohawk-reservat på gränsen mellan staten New York och Quebec tjänar som gränsövergång för migranter utan papper. När Ray Eddys man sticker med avbetalningen på huset och lämnar henne att själv ta hand om barnen får hon kontakt med Lila Littlewolf. De är båda ensamstående mammor och när minimilönen inte går att leva på blir smugglingen en utväg. Regi: Courtney Hunt.

Æon Flux

“The perfect world meets the perfect assassin”



Året är 2415 och större delen av mänskligheten har utrotats av ett virus. En stad återstår: Övervakningssamhället Bregna, vackert men hårdfört styrt av en klan av vetenskapsmän. En rebellgrupp försöker störta regimen och skickar sin bästa agent: Æon Flux (Charlize Theron), uppbackad av den fyrhänta Sithandra (Sophie Okonedo). Filmen bygger på en serie av Peter Chung, vars värld har omsatts till film av regissören Karyn Kusama (Girlfight). Resultatet är en dröm för alla som undrar hur framtiden kan se ut. Ett plus för förekomsten av kloning, möjligheten att uppgradera kroppen med olika funktioner och förstås, Frances McDormand som osentimental rebelledare.

Cleopatra Jones

“That woman is ten miles of bad road”



Cleopatra Jones (Tamara Dobson) är en amerikansk specialagent med uppdrag att sätta dit droghandlare. Cleopatras nemesis är drogbaronen Mommy, som inte uppskattar att Cleopatra bränner hennes fält med opievallmo. En blaxploitationfilm där huvudpersonen får ägna mer tid åt att vara bad-ass än åt att klä av sig.

La femme Nikita



Ung punkig missbrukare som begått väpnat rån tränas till lönnmördare i statens tjänst i stället för att straffas. Hon trotsar sina övervakare konstant men lär sig fort och skickas så småningom ut i samhället för att utföra sina uppdrag. Där försöker hon med stora svårigheter förena livet som hemlig agent med kärlek och frihet. Regi: Luc Besson, som också har gjort Léon och Det femte elementet. Nikita kom också i en mesigare amerikansk version med titeln Kodnamn Nina.

